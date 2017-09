Dembélé je už po operácii, podľa Barcelony bola úspešná

FC Barcelona Ousman Dembélé Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Barcelona 19. septembra (TASR) - Španielsky futbalový klub FC Barcelona v utorok oznámil, že útočník Ousmane Dembélé úspešne absolvoval operáciu roztrhnutej šľachy v ľavom stehne. Francúzsky útočník nedohral víkendový ligový duel proti Getafe (2:1), po 25 minútach musel odísť z ihriska pre toto zranenie.Podľa oficiálneho klubového stanoviska 20-ročného futbalistu operovali vo Fínsku. Odhaduje sa, že Dembélé by sa do akcie mohol vrátiť po troch až štyroch mesiacoch. Katalánci kúpili Francúza z Borussie Dortmund za 150 miliónov eur, čím sa stal druhým najdrahším hráčom v histórii. V mužstve trénera Ernesta Valverdeho mal nahradiť Brazílčana Neymara, ktorý odišiel za rekordných 222 miliónov eur do Paríža St. Germain. Dembélé zatiaľ odohral v novom klube len tri zápasy.