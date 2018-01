Dembélé sa opäť zranil, Barcelona s ním nemôže počítať 3-4 týždne

Ousman Dembélé. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Barcelona 15. januára (TASR) - Francúzsky futbalista Ousmane Dembélé je opäť zranený a Barcelona s ním nemôže počítať približne tri až štyri týždne. Dvadsaťročný krídelník sa len začiatkom januára vrátil do zostavy po tri a pol mesačnej pauze spôsobenej zranením lýtka.Klub informoval, že Dembélé sa opäť zranil v nedeľňajšom zápase s Realom Sociedad San Sebastian (4:2), problémy má so zadným stehenným svalom na ľavej nohe.Dembélé prišiel do Barcelony koncom augusta 2017 z Borussie Dortmund za 105 miliónov eur ako náhrada za Neymara, vďaka čomu sa stal najdrahším hráčom, ktorý kedy prestúpil z nemeckej Bundesligy. Rýchlonohý krídelník sa však zranil už 16. septembra a tak za Kataláncov nastúpil len na sedem duelov a dal dva góly.Barcelona zároveň v pondelok informovala, že problémy s pravým lýtkom má stredopoliara Andres Iniesta, no neuviedla, ako dlho bude pauzovať.