Demencia môže ohrozovať najmä ľudí žijúcich pri rušnej premávke

Londýn 5. januára (TASR) - Ľudia žijúci pri hlavných cestných ťahoch sú vo vyššej miere ohrození demenciou, vyplýva z výsledkov štúdie publikovanej v odbornom magazíne The Lancet.Až 11 percent prípadov demencie, ktoré sa vyskytli u osôb s bydliskom do vzdialenosti 50 metrov od rušnej vozovky, je podľa tejto štúdie práve dôsledkom vplyvu premávky.Výskumníci sledovali vyše 11 rokov takmer dva milióny Kanaďanov. Dospeli k záveru, že k oslabovaniu rozumových schopností môžu prispieť aj znečistenie a hlučná premávka.Britskí odborníci na demenciu upozornili, že výsledky tejto štúdie sa musia overiť, napriek tomu sú však "vierohodné".Britská stanica BBC, ktorá zo záverov výskumu dnes citovala, dodáva, že celosvetovo trpí demenciou okolo 50 miliónov ľudí. Presné príčiny jej vzniku sa dodnes nepodarilo popísať.Výskum sa konal v rokoch 2001-2012 v kanadskej provincii Ontário. V sledovanom období tam diagnostikovali 243.611 prípadov demencie. Riziko vzniku tohto ochorenia však bolo vyššie pre ľudí z okolia hlavných ciest.Štúdia konštatuje, že premávka mohla byť príčinou vzniku demencie v 7-11 percentách prípadov osôb s bydliskom do 50 metrov od cesty. Riziko demencie bolo o sedem percent vyššie pre ľudí žijúcich do 50 metrov od rušnej komunikácie, o štyri percentá vyššie pre ľudí bývajúcich vo vzdialenosti 50 až 100 metrov od cesty a o dve percentá vyššie pre ľudí žijúcich vo vzdialenosti 100 až 200 metrov od cesty.uviedol jeden z autorov tejto štúdie Hong Chen z úradu pre verejné zdravie v Ontáriu. Čo i len malé vystavenie efektu bývania pri ceste môže predstavovať veľkú záťaž pre zdravie verejnosti, dodal.Do tohto procesu môžu podľa bádateľov okrem hluku prispievať tiež čiastočky opotrebovaných pneumatík, oxid dusíka alebo iné častice.