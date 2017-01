DEMEŠ: Teším sa na to, ako bude Rusko redefinovať svoj vzťah k USA

Pavol Demeš Foto: TABLET.TV Foto: TABLET.TV

Bratislava 25. januára (TASR) – Donald Trump zostáva Donaldom Trumpom. Jeho inauguračný prejav bol v zásade kontinuálny s kampaňovými vystúpeniami, ktoré mal. V relácii Fakty a argumenty na Tablet.TV to uviedol zahraničnopolitický analytik Pavol Demeš.konštatoval Demeš.Podľa jeho slov sa nový americký prezident čoskoro zrazí s dvoma realitami – so zahranično-politickou realitou a s členmi kabinetu. Vyjadrenia jeho ministrov sú v mnohom podľa analytika odlišné od toho, čo zaznelo počas kampane.Odborník na obranu a bezpečnosť Jaroslav Naď sa priznal, že je sám zvedavý, aký bude Trump prezident.povedal Naď, pričom dodal, že bolo vidieť, že si ho nový americký prezident písal sám.Ako povedal Demeš, mimoriadne sa teší na to, ako bude Ruská federácia teraz redefinovať svoj vzťah k Spojeným štátom, pretože celá ruská politika v posledných rokoch bola stavaná na princípe nepriateľa-protivníka, ktorým boli Spojené štáty, prípadne západ.upozornil Demeš.Z toho, čo Trump predovšetkým v posledných dňoch povedal na adresu EÚ, Severoatlantickej aliancie podľa Demeša vyplýva, že nás dosť vytrápi. Európa podľa neho urobí oveľa lepšie, ak sa začne viacej aj politicky, aj bezpečnostne stávať emancipovanejšia, silnejšia a nie tak závislá od Spojených štátov, ako tomu bolo doposiaľ.Naď sa domnieva, že vzťah medzi USA a Ruskou federáciou bude mať podobný vývoj, aký mal v minulosti.uzavrel analytik Naď.V súvislosti s jeho politikou voči Európe Naď očakáva priateľské vzťahy a nemyslí si, že príde k zmene postoja, ktorý zaujal Barack Obama. Bude teda podľa neho platiť posilnenie východnej hranice NATO a vojenská prítomnosť USA. V rámci NATO bude veľký tlak zo strany Spojených štátov na zvyšovanie rozpočtu na obranu v členských krajinách a tie sa touto cestou podľa analytika aj vyberú.