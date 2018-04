Demokrati podali žalobu, z prehry obviňujú spojenectvo Trump-Rusko

Hillary Clintonová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 20. apríla (TASR) - Riadiaci orgán americkej Demokratickej strany, Demokratický národný výbor (DNC), zažaloval v piatok tím predvolebnej kampane prezidenta Donalda Trumpa, jeho syna, jeho zaťa, Ruskú federáciu a spoločnosť WikiLeaks. Ako dôvod DNC uviedol, že sa spolčili, aby pomohli republikánovi Trumpovi zvíťaziť v prezidentských voľbách v roku 2016. Za demokratov sa vtedy o prezidentský úrad uchádzala Hillary Clintonová.Demokratický národný výbor podal žalobu na federálnom súde v newyorskej štvrti Manhattan. Žiada nešpecifikované odškodné a vydanie príkazu, aby sa zabránilo ďalšiemu prenikaniu do počítačových systémov DNC.V žalobe sa podľa tlačovej agentúry AP uvádza, že Trump a jeho spolupracovníci mali vzťahy s Ruskom, ktoré umožnili vznik tajnej dohody.DNC tvrdí, že Rusko, ktorý sa začal kybernetickým útokom na počítače DNC. Výbor v žalobe dodal, že kyberútočníci prenikli do počítačov a telefonických systémov DNC a vytiahli odtiaľ desaťtisíce dokumentov a e-mailov.Trump opakovane vyhlasoval, že medzi tímom jeho kampane a Ruskom nebola žiadna tajná dohoda.