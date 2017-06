Demokrati Slovenska podporujú J. Grešša za šéfa Nitrianskeho kraja

Na archívnej snímke Ján Greššo. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 25. júna (TASR) - Demokrati Slovenska (DS) podporujú kandidatúru Jána Grešša za predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Greššo tam kandiduje za koalíciu SaS, OĽaNO-NOVA, KDH a DS. Rozhodol o tom sobotný (24.6.) pracovný stranícky snem v Banskej Štiavnici, oznámil dnes predseda Ľudovít Kaník.Potvrdil tiež, že strana bude v rámci tejto koalície stavať do novembrových krajských volieb kandidátov na poslancov vo všetkých vyšších územných celkoch (VÚC).Snem ďalej schválil stanovy strany a zvolil za prvého podpredsedu strany Jána Grešša a za ďalších podpredsedov Tibora Šagáta a Alexeja Ivanka. Rozhodol tiež o vymenovaní koordinátorov pre jednotlivé kraje pre voľby do VÚC.Voľby do VÚC budú v sobotu 4. novembra 2017. Po novom už nebudeme voliť predsedov krajov v dvoch kolách, ale iba v jednom. Za predsedu bude zvolený ten kandidát, ktorý získal najviac platných hlasov.Na Slovensku máme osem samosprávnych krajov. Voliť si budeme nielen predsedov, ale aj krajských poslancov. Predsedom kraja sa môže stať obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši vek 25 rokov.Za krajského poslanca môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje. V deň volieb musí mať aspoň 18 rokov.