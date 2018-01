Demokrati zablokovali v americkom Senáte zákon proti potratom

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 30. januára (TASR) - Opoziční demokrati v americkom Senáte zablokovali v pondelok návrh zákona, ktorý by v USA značne skomplikoval potraty. Na základe návrhu predloženého republikánskym senátorom Lindseyom Grahamom by boli potraty po 20. týždni tehotenstva prakticky nevykonateľné, uviedla agentúra DPA.Takúto požiadavku kládla vplyvná protipotratová loby, ktorá je podporovaná najmä evanjelikmi. Republikáni dali o návrhu hlasovať s vedomím, že kvôli svojej tesnej väčšine nemôžu uspieť. Návrh potreboval na schválenie 60 hlasov, republikáni ich majú v 100-člennom Senáte len 51.Republikáni sa už roky snažia prijať právne predpisy, ktoré by obmedzili v Spojených štátoch potraty, a to aj napriek tomu, že Najvyšší súd v roku 1973 podporil právo ženy umelo prerušiť tehotenstvo.Neschválený návrh zákona, ktorý zakazuje potraty po 20 týždni tehotenstva s výnimkou prípadov znásilnenia, incestu a zdravotných rizík pre matku, prešiel v októbri republikánmi ovládanou Snemovňou reprezentantov. V Senáte proti nemu hlasovali aj dve republikánske senátorky Susan Collinsová a Lisa Murkowski.Prezident Donald Trump označil zlyhanie prijatia zákona známeho pod názvom Pain-Capable Unborn Child Protection Act zaa vyzval senátorov, aby svoje rozhodnutie prehodnotili. Trump, Graham a ďalší politici pripomenuli, že Spojené štáty patria medzi sedem krajín vrátane Číny a Severnej Kórey, ktoré umožňujú potraty po 20. týždni tehotenstva.Niektorí demokrati tvrdia, že zákon zabráni ženám dostať sa k bezpečnej a cenovo dostupnej zdravotnej starostlivosti. Senátorka Dianne Feinsteinová varovala, že legislatíva oslabí ochranu žien v prípade znásilnenia alebo incestu.