Demonštrácia za posilnenie bezpečnosti v Kábule prerástla do potýčok

Na snímke sú protestujúci a polícia počas demonštrácie v Kábule,2.júna 2017.

Kábul 2. júna (TASR) - Afganská polícia sa dnes v Kábule streľbou do vzduchu snažila rozohnať dav ľudí, ktorí sa dožadovali posilnenia bezpečnosti v meste a odstúpenia niektorých politikov.Podľa policajných zdrojov počas demonštrácie polícia smrteľne postrelila jedného civilistu. Štyria policajti utrpeli zranenia, keď do nich demonštranti hádzali kamene.Podnetom pre dnešné zhromaždenie bol stredajší mohutný útok v Kábule, pri ktorom zahynulo 90 ľudí a ďalších vyše 450 ich bolo zranených.Ako uviedla agentúra AP, tento útok posilnil obavy Kábulčanov ohľadom schopností afganskej vlády chrániť občanov svojej krajiny. Stredajší atentát bol totiž jedným z najhorších od roku 2014, keď sa z Afganistanu stiahli zahraničné jednotky.Polícia dnes začala strieľať do vzduchu po tom, ako sa dav asi 500 ľudí priblížil k policajným kordónom. Časť z demonštrantov sa vydala aj k prezidentskému palácu, na čo polícia reagovala použitím vodných striekačiek. Podľa niektorých demonštrantov polícia ľuďom v dave použila aj fyzické násilie.Ako pripomenula agentúra AP, väčšinu obetí stredajšieho útoku tvoria civilisti vrátane žien a detí. O život však prišli aj afganskí ochrankári, ktorí strážili diplomatické misie západných štátov vrátane amerického veľvyslanectva.K útoku, ktorý sa odohral v prvý týždeň moslimského pôstneho mesiaca ramadán, sa stále nikto neprihlásil.