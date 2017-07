Demonštrácie v Hamburgu zabránili Melanii Trumpovej v odchode z hotela

Prvá dáma USA Melania Trumpová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hamburg 7. júla (TASR) - Bezpečnostné dôvody súvisiace s rozsiahlymi protestmi zabránili dnes manželke amerického prezidenta Donalda Trumpa v účasti na programe určenom pre partnerky a partnerov politických lídrov, ktorí sa zišli na summite G20 v nemeckom Hamburgu.Ako povedala hovorkyňa Melanie Trumpovej pre agentúru DPA, od polície dosiaľ nedostali potvrdenie, že je z bezpečnostného hľadiska všetko v poriadku na to, aby mohla opustiť miesto, kde je ubytovaná. Prvá dáma USA sa zapojí do tzv. partnerského programu, len čo takéto potvrdenie dostanú.Jej manžel Trump nešiel predtým na miesto konania summitu najkratšou cestou, ako sa očakávalo, ale dlhšou "obchádzkou", ktorou jeho kolóna prešla veľkou rýchlosťou, všimli si nemecké médiá. Toto rozhodnutie zrejme súviselo s rôznymi protestmi v centre Hamburgu, kde si demonštranti na viacerých miestach posadali na zem a blokovali tak ulice.Melania Trumpová tak zatiaľ premeškala tradičný bod programu návštevy Hamburgu, ktorým je vyhliadková plavba tamojším prístavom. Na plavbe sa zúčastnili okrem iných Brigitte Macronová, manželka francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, a Philip May, manžel britskej premiérky Theresy Mayovej. Sophie Grégoireová Trudeauová, manželka kanadského premiéra Justina Trudeaua, si so sebou vzala aj malého syna Hadriena.Zastávky programu vybral manžel nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, profesor Joachim Sauer. Za prvú na dnešné popoludnie si zvolil nemecké klimatické výpočtové stredisko, ktoré poskytuje vedcom údaje o zmenách klímy.Napätá bezpečnostná situácia však podľa informácií DPA napokon viedla aj k rozhodnutiu zmeniť zastávky tohto partnerského programu. Návštevu klimatického centra tak napríklad nahradia prednášky expertov v hoteli Atlantik.Problémy s demonštrantmi pocítil aj minister zahraničných vecí USA Rex Tillerson, do ktorého cesty sa postavilo 500 zamaskovaných protestujúcich. Nie je jasné, či to bol dôvod odrieknutia jeho rozhovorov so šéfom nemeckej diplomacie Sigmarom Gabrielom, plánovaných na dnešné skoré popoludnie.