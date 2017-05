Demonštrácie vo Venezuele majú ďalšieho mŕtveho a zranených

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Caracas 4. mája (TASR) - Stredajšie masové protivládne demonštrácie vo Venezuele majú ďalšieho mŕtveho a vyše 160 zranených, informovala dnes agentúra DPA.V metropole Caracas prišiel o život 17-ročný chlapec, ktorého zasiahol do krku neuvedený predmet. Pri ďalšom z incidentov obrnené policajné vozidlo vrazilo do demonštrantov, pričom najmenej jeden z nich utrpel ťažké zranenia. Vozidlo vrazilo do protestujúcich po tom, čo ho podpálili.V Caracase protestovali v stredu tisíce ľudí - pár dní po tom, čo prezident Nicolás Maduro podpísal dekrét o zvolaní ústavodarného zhromaždenia s cieľom prepísať ústavu a reformovať opozíciou kontrolovaný parlament.Počas mesiac trvajúcich protestov zahynulo vo Venezuele už najmenej 35 ľudí a stovky utrpeli zranenia, bilancovala dnes agentúra AP.Protestujúci obviňujú Madura zo smerovania k diktatúre. Žiadajú predčasné voľby a slobodu pre desiatky politických väzňov. Spojenci prezidenta v súčasnosti vládnu v 20 z 23 štátov Venezuely, prieskumy však naznačujú, že opozícia by zrejme vyhrala ďalšie voľby po tom, ako v decembri 2015 získala dvojtretinovú väčšinu v parlamente.