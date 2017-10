Demonštranti nesúhlasili so stretnutím ministrov vnútra G7

Demonštranti lejú paradajkovú šťavu do mora počas protestu proti summitu ministrov vnútra G7 na ostrove Ischia neďaleko Neapola v Taliansku 19. októbra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Demonštranti protestujú protestu proti summitu ministrov vnútra krajín G7 na ostrove Ischia neďaleko Neapola v Taliansku 19. októbra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 19. októbra (TASR) - Odporcovia globalizácie dali najavo vo štvrtok nesúhlas s rokovaním ministrov vnútra krajín G7 na talianskom ostrove Ischia. Na znak spomínania na migrantov, ktorým sa stala osudnou snaha preplaviť sa do Európy cez Stredozemné more, vylievali do vôd paradajkovú šťavu skandujúcza prítomnosti talianskych policajtov.Bezpečnostné zložky dali povolenie na účasť na demonštrácii priamo na ostrove, ktorý je dejiskom rokovania na úrovni ministrov vnútra, iba skupine asi 200 odporcov globalizácie.Hlavnými témami schôdzky by mali byť boj proti islamskému terorizmu a opatrenia proti radikalizácii prostredníctvom internetu.Ministri vnútra krajín G7, ktorí sa vo štvrtok popoludní stretli na ostrove Ischia, by chceli hovoriť aj o cestách vedúcich k spolupráci veľkých demokratických štátov a internetových gigantov, zastúpených na rokovaní špičkovými manažérmi, pri boji proti propagande terorizmu na webe.