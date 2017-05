Demonštrati v Brazílii zapálili ministerstvo. Armáda ich nezastavila

Brazílski vojaci, ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brazília 25. mája (TASR) - Protesty, ktorých účastníci žiadajú odstúpenie brazílskeho prezidenta Michela Temera, sa v noci na dnes v metropole Brazília skončili potýčkami s políciou.V snahe zastaviť masové nepokoje a prehlbujúcu sa politickú krízu prezident Temer vydal výnos, ktorým povolal armádu, aby hliadkovala vo vládnej štvrti a chránila vládne budovy. Medzičasom však došlo k prieniku demonštrantov do týchto budov, kde ničili zariadenie a spisy. Došlo aj k menším požiarom v budove ministerstva poľnohospodárstva a ďalších vládnych objektoch. Oheň sa podarilo včas uhasiť.Do stretov demonštrantov s políciou prerástli aj protesty v Riu de Janeiro. Pouličné násilie si podľa polície vyžiadalo niekoľko zranených, pričom najmenej jedna osoba bola postrelená.Podľa organizátorov protestov vyšlo v stredu do ulíc mesta Brazília približne 150.000 ľudí. Polícia uviedla, že ich bolo nanajvýš 35.000. Spočiatku pokojný pochod ulicami mesta sa zvrhol, keď sa dav dostal na námestie, ktoré je sídlom parlamentu, federálneho súdu a prezidentskej kancelárie. Polícia okolo budov postavila zátarasy, ale i napriek tomu sa k nim časť demonštrantov dostala.Polícia proti výtržníkom použila slzotvorný plyn a ohlušujúce granáty. Demonštranti hádzali do policajtov kamene a zápalné fľaše, ktoré spôsobili požiar vo viacerých budovách.Výzvam na odstúpenie z prezidentskej funkcie Temer čelí už vyše týždňa - po tom, ako bola zverejnená nahrávka s jeho hlasom, ako schvaľuje platby bývalému predsedovi dolnej komory parlamentu Eduardovi Cunhovi, svedkovi v korupčnom vyšetrovaní. Peniaze mu mali byť vyplatené za jeho mlčanie v kauze impeachmentu exprezidentky Dilmy Roussefovej. Cunhu v marci odsúdili na 15 rokov väzenia za korupciu.Zdrojom nespokojnosti Brazílčanov je aj dôchodková reforma, ktorá je jedným z kľúčových zámerov súčasnej vlády.Agentúra AP pripomenula, že ak by Temer odstúpil, podľa ústavy by nového prezidenta volil Kongres. Nový prezident by svoju funkciu vykonával do konca Temerovho funkčného obdobia - do konca roku 2018.