Demoverzia Národného potravinového katalógu je spustená

Na snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Foto: TASR – Martin Baumann Foto: TASR – Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 18. augusta (TASR) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR dnes počas 44. ročníka výstavy Agrokomplex v Nitre spustilo demoverziu Národného potravinového katalógu. Elektronický nástroj verejného obstarávania má podľa rezortu ponúkať verejným obstarávateľom, nakupujúcim potraviny za štátne financie, kvalitné a bezpečné potraviny od kvalifikovaných dodávateľov za ekonomicky najvýhodnejších podmienok.Sprístupnená demoverzia slúži na úvodné zoznámenie sa s obsahom sortimentu a formulárom produktového listu. Jej účelom je podľa ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej (nominantka SNS) získanie spätnej väzby zo strany dodávateľov. Vypĺňať produktový list bude možné od 4. septembra tohto roka. Samotné spustenie systému bude možné o niekoľko mesiacov, keď sa katalóg zaplní dostatočným množstvom dodávateľov. Náklady na vytvorenie Národného katalógu potravín by sa mali pohybovať na úrovni 2,5 milióna eur.Podľa riaditeľky Výskumného ústavu potravinárskeho Zuzany Nouzovskej definuje kvalitu potravín v tomto katalógu 30 právnych predpisov pre jednotlivé skupiny.priblížila.Podľa Matečnej bude hlavným prínosom Národného potravinového katalógu zvýšenie kvality stravovania dostupnosťou kvalitných a čerstvých potravín a zefektívnenie objednávania potravín kupujúcimi. Katalóg prinesie možnosť lokálnym producentom jednoducho sa uchádzať o zákazky financované z verejných zdrojov a prispeje k zlepšeniu komunikácie medzi dodávateľmi a kupujúcimi na miestnej úrovni.reagoval predseda poslaneckého klubu SNS v Národnej rade (NR) SR Tibor Bernaťák. Pojem čerstvosť podľa neho znamená, že potraviny budú dovážané z blízkych regiónov, čím sa podporia aj slovenskí poľnohospodári a potravinári. Zároveň prídu kvalitné domáce potraviny do školských, predškolských a iných stravovacích zariadení, ako aj do nemocníc.Národniari avizujú, že pripravujú ďalšie projekty na podporu a rozvoj slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva. Prísne opatrenia a kontrola podporia podľa nich potravinovú sebestačnosť a bezpečnosť krajiny. Aj avizovaný projekt "zelená nafta" má za úlohu podporiť spracovateľov a výrobcov napríklad hydiny a ošípaných.konštatuje v stanovisku SNS.