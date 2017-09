Deň baníkov sa okrem Slovenska slávi v mnohých krajinách sveta

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava/Praha 7. septembra (TASR) – Prvýkrát sa oslavy Dňa baníkov v bývalom Československu konali 9. septembra 1949. Podľa portálu Českého rozhlasu sa tým pripomínalo 700. výročie vydania Jihlavského banského práva. Kodifikáciu banského práva potvrdil kráľ Václav I. a jeho syn moravský markgróf Přemysl Otakar v Jihlave v roku 1249 tzv. Jihlavským baníckym právom. Neskôr sa tento sviatok uvádzal ako Deň baníkov a energetikov. Na Slovensku sa tradičné oslavy Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov, ako sa teraz nazýva, uskutočnia v dňoch 8. - 9. septembra 2017 v Banskej Štiavnici v rámci Salamandrových dní.Okrem 9. septembra sa ako termín tohto profesijného sviatku uvádza aj 11. september.Mestské slávnosti, oslavy baníkov, geológov, hutníkov a naftárov, oslava bohatej štiavnickej histórie a tradícií, dobrá zábava – to v súčasnosti sú Salamandrové dni. Ich tradíciu začali študenti Baníckej akadémie. Od 90. rokov 20. storočia sa Salamandrové dni konajú každoročne.Okrem historického Salamandrového sprievodu sa do programu osláv dostáva hudba, tradičný jarmok, zábava a akcie pre deti – medzi nimi divadelné predstavenia, ukážky sokoliarstva aj šermu, ďalej animačné programy, ako aj výstavy, informuje portál Banskej Štiavnice.Salamander, pôvodne vážny a slávnostný sprievod poslucháčov banskoštiavnickej akadémie pri významných príležitostiach, ako bolo prvé fáranie či pohreb profesora akadémie alebo študenta, konal vždy po zotmení vo svetle baníckych kahanov a fakieľ. Jadro salamandrového sprievodu tvorili poslucháči banskoštiavnickej akadémie. Po odsťahovaní sa Vysokej školy baníckej a lesníckej v roku 1919 do Šoprone v meste na dlhší čas prestal dovtedy bohatý spoločenský život. Medzníkom sa stal rok 1935, keď mesto znovu ožilo starobylými tradíciami. Po druhej svetovej vojne sa tradícia salamandrových sprievodov obnovila 10. septembra 1949 v predvečer Dňa baníkov a hutníkov. Spolu s oslavami tohto sviatku prešiel salamander mestom v rokoch 1951, 1961, 1964, 1972, 1978, 1988, 1991. Od roku 1993 sa v tradícii salamandrových sprievodov pokračuje každoročne v druhý týždeň v septembri.Názov salamandrového sprievodu je odvodený od pohybu salamandry škvrnitej. Napodobňujúc jej pohyb prechádza sprievod z jednej strany ulice na druhú. V sprievode sa pohybuje 580 postáv, ktoré znázorňujú hlavne prácu a život obyvateľov mesta.V bývalom Zväze sovietskych socialistických republík (ZSSR) bol z rozhodnutia vtedajšieho Ministerstva uhoľného priemyslu z 10. septembra 1947 ustanovený Deň baníkov. Prvýkrát sa slávil 29. augusta 1948. Po rozpade ZSSR sa v Ruskej federácii pripomína v poslednú augustovú nedeľu.Vo francúzsky hovoriacich krajinách sa Deň baníkov viaže k 4. decembru - od stredoveku si baníci v ten deň osobitne uctievajú patrónku baníkov svätú Barboru.V Spojených štátoch amerických (USA) bol sviatok baníkov stanovený v roku 2009 rezolúciou Senátu USA na 6. decembra.Vo viacerých štátoch si históriu baníctva uchovávajú aj v špecializovaných múzeách.