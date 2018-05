Deň Európy sprítomňuje výročie Schumanovej deklarácie

Oslavy Dňa Európy 2018 s témou Európa v nás na Hlavnej ulici v Košiciach 4. mája 2018. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Brusel 9. mája - Deň Európy, pripadajúci na 9. mája, je oslavou mieru a jednoty v Európe. V ten deň si občania Európskej únie (EÚ) pripomínajú výročie Schumanovej deklarácie. V Bratislave sú oslavy Dňa Európy pripravené na 9. mája tohto roku, v Prešove a Košiciach sa uskutočnili v piatok 4. mája.Deň Európy sa stal jedným z európskych symbolov, akými sú napríklad vlajka EÚ, jej hymna alebo spoločná mena euro. Deň Európy identifikuje EÚ ako politickú entitu a dáva príležitosť, aby organizátori rôznymi aktivitami a oslavami približovali Úniu k jej občanom aj jednotlivým národom, uviedla EÚ na svojej stránke.Deň Európy pripomína občanom Únie 9. máj 1950, keď predstavitelia tlače dostali pozvánku od francúzskeho ministerstva zahraničných vecí. V deklarácii z 9. mája vtedajší šéf francúzskej diplomacie Robert Schuman a jeho poradca i priateľ Jean Monnet vyzvali Francúzsko, Nemecko a ďalšie európske štáty, aby združili úsilie pri spoločnej ťažbe uhlia a výrobe ocele s cieľom položiť prvé konkrétne základy Európskej federácie.Podľa Schumanovho projektu sa mala vytvoriť nadnárodná európska inštitúcia na spravovanie surovín, ktoré dovtedy predstavovali základ vojenskej moci - ocele a uhlia. Návrh, známy pod názvom Schumanova deklarácia, našiel kladnú odozvu a 9. máj 1950 sa stal východiskom pre budovanie spoločnej Európy. Schumanova deklarácia sa pokladá za "rodný list" EÚ.Na návrh reagovalo šesť krajín (Francúzsko, Nemecká spolková republika, Taliansko, Belgicko, Holandsko a Luxembursko) a Parížskou dohodou z 18. apríla 1951 založili Európske spoločenstvo uhlia a ocele (ESUO).Neskôr, 23. mája 1957, vzniklo Európske hospodárske spoločenstvo (EHS) a Európske spoločenstvo atómovej energie.K zakladajúcim členom postupne pristupovali ďalšie štáty - v roku 1973 Dánsko, Írsko a Británia, v roku 1981 Grécko, v roku 1986 Portugalsko a Španielsko, v roku 1990 bývalá Nemecká demokratická republika (NDR), po zjednotení ako súčasť Nemecka.Po tom, ako v roku 1993 vstúpila Maastrichtská zmluva o Európskej únii do platnosti, sa hovorí už o EÚ.V roku 1995 sa členmi spoločnej Európy stali Fínsko, Švédsko, Rakúsko, v roku 2004 Cyprus, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Poľsko, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Malta a Slovinsko, začiatkom roku 2007 sa Únia rozrástla o Bulharsko a Rumunsko, 1. júla 2013 vstúpilo do EÚ Chorvátsko. S ním mala EÚ 28 členských štátov. Obyvatelia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie v referende z júna 2016 rozhodli o odchode z EÚ (brexit), Spojené kráľovstvo prestane byť členom Únie o polnoci 29. marca 2019.Na zasadnutí v Miláne v roku 1985 sa prezidenti a predsedovia vlád dohodli, že Deň Európy sa bude sláviť každý rok a bude orientovaný pre všetkých občanov spoločnej Európy. Vstupom do nej sa členovia zaviazali rešpektovať jej mierové ciele, sociálny pokrok, ekonomický rozvoj a solidaritu, ako sa to uvádza v Schumanovej deklarácii z 9. mája 1950 o naplnení dávneho sna - zjednotenia európskeho kontinentu.