Deň mikro, malých a stredných podnikov má podľa OSN ukázať ich prínos

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 27. júna (TASR) - Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) na svojom plenárnom zasadnutí 6. apríla tohto roku vyhlásilo 27. jún za Deň mikro, malých a stredných podnikov (Micro-, Small and Medium-sized Enterprises Day).Nový deň v kalendári má podľa OSN povzbudiť štáty, aby sa v spolupráci s verejným aj súkromným sektorom, ako i s neziskovými organizáciami pustili do výskumu, diskusií a workshopov s cieľom podporiť prínos týchto podnikov k trvalo udržateľnému rozvoju.OSN vyzvala všetky svoje členské štáty, organizácie pod ňu spadajúce, ďalšie medzinárodné a regionálne organizácie, ako aj predstaviteľov občianskej spoločnosti, univerzity a ďalších hráčov v danej oblasti, aby oslávili nový deň a pri rešpektovaní národných priorít upriamili pozornosť širšej verejnosti na prínos týchto podnikov.V Európskej únii (EÚ) mikro, malé a stredné podniky predstavujú 99 % zo všetkých podnikov, uvádza portál Európskeho parlamentu (EP). Približne 21 miliónov týchto podnikov v EÚ zamestnáva takmer 33 miliónov ľudí. Tvoria jednu z prvoradých zložiek konkurencieschopnosti EÚ. V súkromnom sektore vytvárajú dve tretiny pracovných miest a prispievajú vyše polovicou k pridanej hodnote vytváranej podnikmi v únii.