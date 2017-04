Deň Zeme si envirorezort pripomenie viacerými podujatiami

Ministerstvo životného prostredia Foto: Teraz.TV Foto: Teraz.TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. apríla (TASR) – Pri príležitosti tohtoročného Dňa Zeme, ktorý bude v sobotu 22. apríla, pripravilo ministerstvo životného prostredia a jeho rezortné organizácie viaceré odborné, osvetové a tiež zábavné podujatia. Chce nimi osloviť verejnosť a upozorniť ju na potrebu zachovania životného prostredia v čo najlepšom stave aj pre ďalšie generácie.“ uviedol pri tejto príležitosti minister László Sólymos (Most-Híd). Podľa neho majú aktivity jednoznačné posolstvo - pomôcť životnému prostrediu a v konečnom dôsledku urobiť dobrú vec pre lepšiu kvalitu života.Zamestnanci Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) si Deň Zeme pripomenú akciou Za krajšie mesto. Opäť upravia a vyčistia okolie sídla v Banskej Bystrici, priblížil hovorca rezortu Tomáš Ferenčák.Spolu so študentmi z Univerzity Konštantína filozofa vyčistia pracovníci SAŽP v pondelok 24. apríla aj poľné cesty v Chránenom vtáčom území Ostrovné lúky. Vytvoria živú zelenú stenu, pričom časť plota skrášlia popínavými rastlinami paviniča trojlaločného, ktorého bobule počas zimy s obľubou vyhľadávajú vtáci.SAŽP pripravila aj aktivity zamerané na zvyšovanie environmentálnej osvety žiakov materských a základných škôl. Na pondelok je napríklad naplánované osvetové podujatie na tému Odpady v Strednej odbornej škole automobilovej v Devínskej Novej Vsi. Aktivity budú zamerané na 5R – odmietni (refuse) – redukuj (reduce) – znovu využi (reuse) – recykluj (recycle) – kompostuj (rot).Envirovýchovní špecialisti navštívia v utorok (25.4.) aj Materskú školu v Novej Dubnici, kde pre deti pripravujú v rámci Dňa Zeme interaktívne aktivity. V areáli škôlky zriadia štyri stanovištia, kde budú pre deti pripravené zábavné envirohry a úlohy.Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši pripravilo pre žiakov základných škôl podujatie s názvom Čisti a neznečisťuj! Uskutočňuje sa v priestoroch múzea počas dneška a piatka (21.4.). Problematiku odpadov tu prezentujú formou prednášky a workshopu orientovaného na využitie odpadových materiálov.Zoologická záhrada Bojnice pripravila celoslovenskú vedomostnú súťaž ZOOOlympiáda 2017 pre žiakov materských, základných a stredných škôl. Venovaná je svetu zvierat a spoznávaniu modrej planéty. Podmienkou zapojenia sa do nej je účasť na aspoň jednej z prednášok, ktoré sa uskutočnia oddnes do utorka v ZOO Bojnice alebo v Knižnici Jána Kollára v Kremnici.Ďalšia rezortná organizácia MŽP – Slovenské banské múzeum, oslávi Deň Zeme v piatok prostredníctvom tematickej vychádzky po žile Terézia v Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy, po nej bude možné sfárať aj do bane. Podujatie je súčasťou Roku Márie Terézie v Slovenskom banskom múzeu.Deň Zeme pripadajúci na 22. apríl má svoj pôvod vo sviatku jarnej rovnodennosti. Jeho história ako environmentálne významného dňa sa začala v roku 1970 v USA. Z podnetu senátora Gaylorda Nelsona sa uskutočnili po celých USA rôzne podujatia podporujúce environmentálne hnutie. Iniciatíva sa neskôr rozšírila a Deň Zeme nadobudol celosvetový rozmer.