Denis Vavro prestúpil zo Žiliny do FC Kodaň, upísal sa na päť rokov

Žilina 26. augusta (TASR) - Vedenie slovenského futbalového majstra MŠK Žilina sa po eminentnom záujme klubu FC Kodaň dohodlo so zástupcami dánskeho šampióna na prestupe 21-ročného stopéra Denisa Vavra. Odchovanec MŠK a nekompromisný stopér sa dohodol s premožiteľom "šošonov" v 2. predkole aktuálneho ročníka Ligy majstrov na päťročnej zmluve. Informoval o tom v sobotu oficiálny web Žiliny.Vavro hral v Žiline šesť rokov, keď vo svojich pätnástich rokoch prišiel do Akadémie MŠK a už ako 16-ročný zavítal prvýkrát aj do kabíny Á-čka. Počas šiestich sezón stihol za MŠK odohrať celkovo 93 zápasov, v ktorých sa dokázal presadiť gólovo desaťkrát. V Dánsku si oblečie dres s číslom 19, tak ako tomu bolo v Žiline, keď začínal.vyjadril sa k prestupu športový manažér šošonov Žilina Karol Belaník.Zmluvné strany sa dohodli na nezverejnení prestupovej čiastky.