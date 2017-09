Denník Anny Frankovej v októbri dostane podobu komiksu

V roku 1929 sa narodila Anne Franková. Bolo nemecké dievča židovského pôvodu, ktoré sa spolu so svojou rodinou skrývalo počas druhej svetovej vojny v Amsterdame, ale tesne pred koncom vojny padlo za obeť nacistickému vyvražďovaniu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 18. septembra (TASR) - Celosvetovo známe dielo Denník Anny Frankovej, ktoré zachytáva život dospievajúceho židovského dievčaťa ukrývajúceho sa v Amsterdame pred nacistami, vôbec po prvýkrát dostane podobu komiksu. Uviedla to dnes belgická tlačová agentúra Belga.Francúzske vydavateľstvo Calmann-Lévy spresnilo, že grafický román, ktorý v skrátenej forme prerozpráva osudy Anny Frankovej, vyjde vo francúzštine v päťdesiatich krajinách sveta.Denník židovského dievčaťa, ktoré verne opísalo dvojročné obdobie so svojou rodinou v tajnom úkryte pred nacistami, bol vydaný v roku 1947 a stal sa jedným z najpredávanejších textov na svete. Anna rovnako ako jej sestra Margot zomrela v koncentračnom tábore Bergen-Belsen v období február - marec 1945 na týfus.Komiks je dielom izraelskej dvojice - scenáristu Ariho Folmana a autora kreslených filmov Davida Polonskyho. Na pulty kníhkupectiev by sa mal dostať 4. októbra.Vydavateľstvo upozornilo, že román v grafickej podobe neobsahuje všetky časti denníka Anny Frankovej, keďže by si to vyžadovalo tisíce stránok. "Snažili sme sa zachovať Annin zmysel pre zveličený humor, jej sarkazmus a posadnutosť jedlom," uviedol scenárista Folman, podľa ktorého je 160-stranový komiks mimoriadne verný pôvodnému textu.Denník Anny Frankovej bol vydaný v miliónových nákladoch a preložený najmenej do 60 jazykov. Dom na ulici Prinsengracht č. 263 v centre Amsterdamu, kde sa Anna so svojou rodinou ukrývala, bol 3. mája 1960 zmenený na "Dom Anny Frankovej", ktorý slúži ako jej múzeum.