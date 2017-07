Denník odvážneho bojka pokračuje

Jeff Kinney: Denník odvážneho Bojka 10: Drsná škola Foto: Vydavateľstvo Ikar Foto: Vydavateľstvo Ikar

V sérii Denník odvážneho bojka doteraz vyšlo:

Denník odvážneho bojka

Denník odvážneho bojka 2: Rodrick je šéf

Denník odvážneho bojka 3: Posledná kvapka

Denník odvážneho bojka 4: Prázdniny pod psa

Denník odvážneho bojka 5: Krutá pravda

Denník odvážneho bojka 6: Ponorková choroba

Denník odvážneho bojka 7: Piate koleso na voze

Denník odvážneho bojka 8: To je ale smola

Denník odvážneho bojka 9: Dlhá cesta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. júla (OTS) - Drsná škola vám odpovie na otázku: naozaj sa v „starých dobrých časoch“ žilo lepšie?Dospeláci v jednom kuse tárajú o „starých dobrých časoch“ a tvrdia, že keď ONI boli malí, všetko bolo lepšie. Podľa mňa len závidia, lebo DNEŠNÉ decká majú fantastické vecičky a vynálezy, o ktorých sa im ani nesnívalo.Podľa Gregovej mamy dnešná spoločnosť ide dolu vodou, lebo všetci len zízajú na obrazovky a nesnažia sa baviť s ľuďmi okolo seba. A tak behá po meste s petíciou. Chce presvedčiť ľudí, aby sa na 48 hodín vzdali mobilov a ostatných elektronických vecičiek.A napokon Greg nájde odpoveď na otázku z úvodu, keď sa všetci obyvatelia mesta na víkend „dobrovoľne“ vzdajú elektroniky. Moderný život predsa ponúka množstvo vymožeností a Greg nie je stavaný na staromódnu drinu.Greg na úteku pred rastúcim napätím doma však skončí na mieste, kde na decká číha ešte horšie nebezpečenstvo.Práve sa začína školský výlet na Tvrdodrinskej farme a hoci Greg netuší, o čo ide, prihlási sa tam. Má trvať týždeň, to sa snáď situácia doma upokojí.Nájde však spôsob, ako tam prežiť?Alebo naňho bude „škola v prírode“ príliš drsná?Táto séria a novinka Drsná škola je kniha, ktorá dokáže napraviť zlú náladu. Rozosmeje vás, oddýchnete si pri nej...a možno si po dočítaní povzdychnete: ešteže nemusím už v školskej jedálni jesť dusenú zeleninu.Pobaví nielen humor, ale aj geniálne ilustrácie autora Jeffa Kinneyho, ktorého časopis Time zaradil do zoznamu 100 najvplyvnejších ľudí na svete. Jeff založil aj stránku Poptropica, ktorú zaradili do rebríčka 50 najlepších na svete.Toto nie je denník odvážneho bojka