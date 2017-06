Denník Sun vyzval čitateľov, aby dali hlas Mayovej konzervatívcom

Denník Sun, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 7. júna (TASR) - Britský najpredávanejší denník The Sun vyzval dnes svojich čitateľov, aby "pustili k vode" opozičnú Labouristickú stranu a euroskeptickú Stranu nezávislosti Spojeného kráľovstva (UKIP) a vo štvrtkových predčasných parlamentných voľbách hlasovali za konzervatívcov premiérky Theresy Mayovej.Hoci podľa všeobecného očakávania konzervatívci vo voľbách zvíťazia, niektoré prieskumy verejnej mienky naznačujú, že sa im nepodarí získať väčšinu.Sun vyzval voličov, aby dali hlas konzervatívcom, nech sa brexit - odchod Británie z Európskej únie - stane skutočnosťou. Podľa denníka by totiž za vlády ľavicových labouristov Jeremyho Corbyna k brexitu nedošlo.Sun spolu s denníkom The Times vlastní mediálny magnát Rupert Murdoch: Sun má náklad vyše 1,6 milióna výtlačkov a podľa odhadov ho číta viac ako dvojnásobok ľudí, pripomenula tlačová agentúra Reuters.Druhý najpredávanejší britský denník Daily Mail venoval dnešných prvých desať strán útokom na Corbyna. Ten podľa denníka "venoval svoj život priateleniu sa s nepriateľmi Británie, pričom podkopával práve tie inštitúcie, vďaka ktorým sme vo svojich posteliach v bezpečí".Denník Daily Express, ktorý vo voľbách v roku 2015 podporoval UKIP, takisto vyzval čitateľov, aby hlasovali za konzervatívcov. Na prednej strane má titulok "Voľte Mayovú, inak nám hrozí pohroma".Ľavicový denník Guardian podporil pred voľbami Labouristickú stranu.Týždenník Economist minulý týždeň prestal podporovať Mayovú a zvolil si iného favorita - liberálnych demokratov, ktorí sú zástancami Európskej únie.