Dennis Rodman v KĽDR daroval Trumpovu knihu Umenie urobiť dohodu

Pchjongjang 15. júna (TASR) - Bývalý slávny americký basketbalista Dennis Rodman, ktorý sa po troch rokoch opäť vrátil do Severnej Kórey, daroval tamojšiemu ministrovi športu výtlačok knihy amerického prezidenta Donalda Trumpa The Art of the Deal (Umenie urobiť dohodu).Ako informovala agentúra AP, v knihe nie je Trumpov podpis, hoci Rodman sa objavil v dvoch pokračovania Trumpom moderovanej televíznej reality show Celebrity Apprentice.Rodman pricestoval do Severnej Kórey len niekoľko hodín po tom, ako sa táto komunistická krajina rozhodla prepustiť na slobodu amerického študenta Otta Warmbiera, odsúdeného na 15 rokov väzenia a nútených prác za krádež propagandistického plagátu.Warmbier, ktorý bol v severokórejskom väzení 17 mesiacov. Krátko po uväznení údajne upadol do kómy. Pchjongjang dnes oznámil, že ho oslobodil z humanitárnych dôvodov.Úrady vo Washingtone a v Pchjongjangu uviedli, že Rodman vo Warmbierovom prepustení nehral žiadnu rolu.Warmbiera v stredu lietadlom so zdravotníckym vybavením previezli do mesta Cincinnati v americkom štáte Ohio. O tom, že je dlhší čas v kóme, sa jeho rodičia dozvedeli len pred mesiacom. Tvrdia tiež, že ich syn bol vo väzení vystavený fyzickým útokom.