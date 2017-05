Depešáci opäť roztancovali Bratislavu, a to aj napriek silnému dažďu

Depeche Mode Foto: xl.sk Foto: xl.sk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. mája (TASR) - Členovia kultovej britskej kapely Depeche Mode v poradí už piaty raz roztancovali a roztlieskali nadšené publikum počas sobotňajšieho koncertu v Bratislave v rámci svojho turné The Global Spirit Tour 2017, a to aj napriek silnému dažďu.Išlo už v poradí o piaty koncert depešákov na Slovensku, pričom predchádzajúce koncerty boli v Bratislave v rokoch 2006, 2009, 2013 a 2014. Kapela už v tradičnom zložení hlavného speváka Davida Gahana, hlavného skladateľa Martina Gorea a klávesáka a zároveň manažéra Andrewa Fletchera predstavila vypredanému publiku na futbalovom štadióne na bratislavských Pasienkoch skladby nielen z nového albumu Spirit, ale zároveň sa vrátila k starým overeným a dodnes fanúšikmi zbožňovaným klasikám ako Personal Jesus, slaďák Somebody zaspievaný Martinom Goreom či Enjoy the Silence, ktorý vznikol v roku 1990. Napriek tomu, že po prvej hodine koncertu sa spustil prudký lejak, väčšina divákov zostala až do konca koncertu, ktorý bol ako vždy s prídavkami. Zaplnený štadión sa obliekol do tisíc pršipláštov, pričom pripravení boli nielen fanúšikovia z celého Slovenska, ale v hľadisku boli aj desiatky Rusov, Srbov, Chorvátov, Maďarov, Čechov, Poliakov, ale aj Britov či Francúzov.Kapela priletela do Bratislavy dostatočne vopred, a to vo štvrtok 18. mája priamo z gréckych Atén, keďže ako sa už viac razy vyjadrili jej členovia – mesto a slovenských fanúšikov majú veľmi radi a paradoxne, v Grécku bolo zlé počasie. Po prílete sa ubytovali v luxusnom bratislavskom hoteli Kempinski a počas voľných dní si vychutnali nielen prechádzky po historickom centre, ale okúsili aj kulinárske umenie v reštauráciách hlavného mesta a pred koncertom si dopriali aj osobnú masáž.Po prvý raz sa Depeche Mode naživo predstavila ešte vtedy socialistickému Československu 11. marca 1988, a to v pražskej športovej hale Júliusa Fučíka. "Zažil som tento koncert v roku 1988. Boli nás tisícky depešákov, kontrolovala nás vtedy Verejná bezpečnosť a Štátna bezpečnosť. Napriek tomu to bol úžasný zážitok na to obdobie. Som rád, že aj po 29 rokoch sa chlapci z Depeche Mode stále vracajú na Slovensko a do Čiech a milujú Bratislavu," povedal pre TASR fanúšik tejto kultovej skupiny Alexander.