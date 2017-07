Desať minút relaxu v práci dokáže znížiť stres a napätie

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. júla (TASR) – Slovákom stačí desať minút správneho relaxu na to, aby pocítili výrazné zníženie stresu a napätia. Pre TASR to uviedla psychologička Petra Soláriková v rámci hodnotenia projektu, do ktorého sa v apríli v bratislavskom biznis centre Westend Gate zapojili desiatky zamestnancov.povedala Soláriková.Výskum sa realizoval v interiéri Charge Room, ktorý je kombináciou jednoduchých a efektívnych podnetov pomáhajúcich zamestnancom vydržať vo vysokom pracovnom nasadení a cítiť sa dobre.vysvetlila Soláriková.Priaznivý efekt sa neprejavil len na psychike respondentov.dodala Soláriková.