Desaťtisíce Francúzov demonštrovalo proti reforme pracovného trhu

Na snímke žena v kostýme z obdobia Veľkej francúzskej revolúcie počas demonštrácie proti francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi a jeho plánovanej zmene zákoníka práce. septembra 2017. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 24. septembra (TASR) - Najmenej 30.000 ľudí sa zišlo dnes v Paríži na ďalšej z demonštrácií proti spornej reforme francúzskeho pracovného trhu, ktorú presadzuje vláda prezidenta Emmanuela Macrona. Agentúra DPA o tom informovala s tým, že uvedený odhad pochádza z policajných zdrojov, zatiaľ čo usporiadatelia hlásili až zhruba 150-tisícovú účasť.Líder ľavicového hnutia Nepoddajné Francúzsko (FI) Jean-Luc Mélenchon, ktorý zvolával svojich prívržencov do ulíc, označil dnešný protest za úspech. "vyhlásil pred zhromaždeným davom na parížskom Námestí republiky, hoci Macron sporné legislatívne zmeny v piatok podpísal a vláda tak môže začať s ich zavádzaním do praxe.Masové demonštrácie proti reforme pracovného trhu sa konali vo Francúzsku aj vo štvrtok, keď podľa údajov rezortu vnútra vyšlo do ulíc najmenej 132.000 ľudí. Macronova vláda však už predtým deklarovala, že sa nepodvolí nátlaku zo strany odborov a demonštrantov.Uvedená reforma, ktorá obmedzuje právomoci odborov a poskytuje väčšiu voľnosť zamestnávateľom, je prvou veľkou legislatívnou iniciatívou prezidenta Macrona od jeho nástupu do funkcie v máji tohto roku. Jej hlavným cieľom je znížiť nezamestnanosť a umožniť zmeny v dôchodkovom systéme.