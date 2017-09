Desaťtisíce ľudí demonštrovali proti vystúpeniu Británie z EÚ

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 9. septembra (TASR) - Desaťtisíce ľudí sa zúčastnili dnes na pochode ulicami Londýna k budove britského parlamentu, aby vyjadrili nesúhlas s očakávaným vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie.Akcia podporovaná rockovým hudobníkom a politickým aktivistom Bobom Geldofom sa uskutočnila dva dni pred prvým hlasovaním dolnej komory parlamentu o zákone upravujúcom tzv. brexit, informovala agentúra DPA. Na základe tejto legislatívy bude môcť vláda podľa vlastného uváženia pretransformovať do národného práva vyše 12.000 predpisov EÚ, čo opozícia kritizuje ako zásah do tradičnej deľby moci.Organizátori pochodu odhadli účasť na 50.000 osôb. Demonštranti mali na sebe oblečenie vo farbách EÚ - modrej a žltej - a mnohí z nich mávali vlajkami Únie. Niektorí zase niesli veľké transparenty so sloganom(Vyhnúť sa brexitu).Británia začala už dávnejšie rokovať s EÚ o podmienkach ukončenia svojho členstva, ktoré je naplánované na marec 2019.