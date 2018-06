Desaťtisíce stúpencov opozície protestovali pred úradom vlády v Skopje

Desaťtisíce stúpencov macedónskej konzervatívnej opozície protestovali v sobotu pred úradom vlády v metropole Skopje a žiadali predčasné voľby. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Skopje 3. júna (TASR) - Desaťtisíce stúpencov macedónskej konzervatívnej opozície protestovali v sobotu pred úradom vlády v metropole Skopje a žiadali predčasné voľby.Ako informovala agentúra AP, opozičná strana Vnútorná macedónska revolučná organizácia – Demokratická strana macedónskej národnej jednoty (VMRO-DPMNE), ktorá vládla v rokoch 2006-2017, vyzvala ľavicovú vládu, aby vypísala predčasné voľby na marec alebo apríl 2019.Opozícia tvrdí, že vláda je neschopná, zničila hospodárstvo, znížila mzdy a dôchodky a umožnila šírenie korupcie. Tiež tvrdí, že vláda poškodila národné záujmy rokovaním s Gréckom o možnom novom názve krajiny.Spor medzi Macedónskom a Gréckom pretrváva od rozpadu bývalej Juhoslávie. Grécko nesúhlasí s názvom Macedónsko (Makedonija), pretože sa zhoduje s názvom severogréckeho regiónu (Makedoniá). Atény to dávajú do súvislosti s možnými územnými nárokmi zo strany Skopje. Vyriešenie sporu je podmienkou prípadného vstupu Macedónska do Severoatlantickej aliancie či Európskej únie.Macedónsky premiér Zoran Zaev zo Sociálnodemokratického zväzu Macedónska (SDSM) sa ujal moci v máji 2017 - po mesiacoch politického patu, ktorý nastal po predčasných voľbách. Tie sprostredkovala EÚ a uskutočnili sa až po dvojnásobnom odklade. Vnútropolitická kríza v Macedónsku vypukla už v roku 2015, keď opozícia obvinila vládu premiéra Nikolu Gruevského (VMRO-DPMNE) z nelegálneho odpočúvania približne 20.000 ľudí. Nasledovali rozsiahle protesty.