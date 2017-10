Deschamps povedie Francúzov až do konca ME 2020

Didier Deschamps Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 31. októbra (TASR) - Francúzska futbalová federácia (FFF) predĺžila o ďalšie dva roky zmluvu s reprezentačným trénerom Didierom Deschampsom. V utorok o tom informoval prezident FFF Noel Le Graet. Deschamps tak zostane na lavičke Francúzov až do konca majstrovstiev Európy 2020.Štyridsaťdeväťročný kormidelník prebral reprezentačný tím od Laurenta Blanca po majstrovstvách Európy 2012. O dva roky neskôr doviedoldo štvrťfinále majstrovstiev sveta, v ktorom Francúzi prehrali s neskoršími šampiónmi Nemcami. Na minuloročnom domácom európskom šampionáte sa Francúzsko prebojovalo až do finále, kde prehralo 0:1 s Portugalskom. Vďaka prvému miestu v kvalifikačnej A-skupine sa tím pod vedením Deschampsa prebojoval aj na majstrovstvá sveta 2018 do Ruska.