Deschamps zverejní nomináciu Francúzska až po finále EL

Paríž 4. mája (TASR) – Tréner francúzskej futbalovej reprezentácie Didier Deschamps oznámi záverečnú nomináciu na MS až po finále Európskej ligy. Chce umožniť hráčom Atletica Madrid a Olympique Marseille sústrediť sa výhradne na klubové povinnosti. O jeho rozhodnutí informovala v piatok Francúzska futbalová federácia (FFF).Deschamps oznámi konečnú nomináciu 17. mája, deň po finále Európskej ligy, ktoré sa odohrá vo francúzskom Lyone. Marseille si zahrá o trofej niektorej európskej súťaže po štrnástich rokoch, z jeho kádra má viacero hráčov šancu dostať sa na svetový šampionát do Ruska. Z tímu Atletica má miestenku takmer istú útočník Antoine Griezmann.FFF tiež potvrdila, že predbežnú nomináciu 35 hráčov odovzdá Medzinárodnej futbalovej federácii (FIFA) najneskôr do 14. mája. Záverečnú 23-člennú nomináciu musia všetci účastníci odovzdať najneskôr do 4. júna.