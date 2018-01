Desiatich Rohingov z masového hrobu zabili mjanmarskí vojaci

Na archívnej snímke prístrešky Rohingov v utečeneckom tábore v Bangladéši. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rangún 10. januára (TASR) - Mjanmarská armáda priznala, že jej bezpečnostné zložky spoločne s budhistickými dedinčanmi zabili desiatich príslušníkov moslimskej menšiny Rohingov, ktorých telá sa našli v masovom hrobe v dedine v nepokojnom Jakchainskom štáte. S odvolaním sa na vyhlásenie armády o tom v stredu informovala agentúra AP.Toto verejné pripustenie je prvým svojho druhu zo strany mjanmarskej armády od začatia štátnejspustenej vlani v auguste proti tamojším etnickým Rohingom, zhodnotila AP.Stredajší status na facebookovom profile vrchného veliteľa mjanmarskej armády uvádza, že Rohingovia, ktorých telá sa našli v masovom hrobe, ohrozovali budhistických dedinčanov a zomreli v odplate.Zmienený masový hrob s telesnými pozostatkami desiatich Rohingov sa v Jakchaiskom štáte našiel v decembri.Organizácia Spojených národov a Spojené štáty obviňujú mjanmarskú armádu z páchania násilia na tamojšej moslimskej menšine Rohingov, žijúcej prevažne v mjanmarskom Jakchainskom štáte.Od konca augusta ušlo pred násilnosťami v Jakchainskom štáte do susedného Bangladéša približne 655.000 mjanmarských Rohingov. V Bangladéši ich pritom do augustového exodu žilo už vyše 300.000.Podľa údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) utečenci z Mjanmarska naďalej prichádzajú do Bangladéša s tým, že ich príchod sprevádzajú správy o násilí, prenasledovaní a znásilňovaní.