Desiatky kurdských bojovníkov zahynuli počas bojov s vládnymi silami

Arbíl/Bagdad 20. októbra (TASR) - Približne 30 bojovníkov kurdských milícii prišlo v piatok o život počas bojov s irackými vládnymi silami pri meste Altún Kúprú v provincii Kirkúk. Oznámila to dnes rada pre bezpečnosť severoirackého autonómneho regiónu Kurdistan, na ktorej vyhlásenie sa odvolala agentúra DPA.Piatkové boje vypukli pri meste Altún Kúprú v provincii Kirkúk v bezprostrednej blízkosti hraníc Kurdistanu. Iracké protiteroristické jednotky a federálni policajti tam podľa agentúry AP zaútočili na kurdské pozície nachádzajúce sa severne a južne od mesta. Kurdi reagovali raketovou paľbou a vyslali do oblasti posily a vojenské vozidlá.Počas bojov padlo aj najmenej desať príslušníkov šiitských milícií bojujúcich po boku irackých vládnych jednotiek. Podľa irackej štátnej televízie už kontrolu nad mestom prevzali vládne sily.Mesto Altún Kúprú (kurdsky Pirde) obsadili Kurdi v roku 2014, podobne ako ďalšie severoiracké územia mimo samotného Kurdistanu, v rámci bojov proti extrémistom z takzvaného Islamského štátu (IS). Iracká armáda, ktorá je voči kurdským milíciám vo veľkej presile, sa ich teraz z týchto území usiluje vytlačiť.Napätie na severe Iraku sa vystupňovalo po tom, ako Kurdi v septembri usporiadali sporné referendum o nezávislosti tamojšieho autonómneho regiónu Kurdistan. Iracká federálna armáda a šiitské milície v pondelok vytlačili kurdské sily zo strategicky významného mesta Kirkúk. V utorok zase obsadili kurdské pozície v okolí severoirackého Mósulu.