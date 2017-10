DESIVÝ OBJAV: Japonská polícia našla rozštvrtené telá deviatich ľudí

Ľudia stoja pred domom v japonskom meste Zama, kde našla polícia rozrezané telá deviatich ľudí. 31. október 2017, Tokio. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Polícia uzavrela miesto činu, kde objavili rozštvrtené telá deviatich ľudí. 31. október 2017, Tokio. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 31. októbra (TASR) - Časti tiel patriace najmenej deviatim ľuďom sa našli v byte 27-ročného muža žijúceho v meste Zama, ktoré leží 35 kilometrov juhozápadne od japonského hlavného mesta Tokio v prefektúre Kanagawa. Informovali o tom v utorok japonské médiá.Muž bol vzatý do väzby a očakáva sa, že bude obvinený.Podľa verejnoprávnej televízie NHK sa muž k vraždám priznal. Agentúra Jiji Press uviedla, že telá štvrtil v kúpeľni a v jeho izbe sa našla píla.Na hrozný objav narazila polícia v pondelok v rámci pátrania po nezvestnej 23-ročnej žene. Podľa denníka Mainiči Šhimbun vyšetrovatelia najprv objavili chladiaci box, v ktorom sa nachádzali hlavy dvoch ľudí oddelené od tela. Neskôr našli chladiace boxy s časťami ďalších siedmich tiel.Viaceré japonské médiá informovali, že telá patrili ôsmim ženám a jednému mužovi. Polícia to bezprostredne nepotvrdila.Spomínaná nezvestná žena pochádzala z mesta Hačiódži, ležiaceho asi 21 kilometrov severozápadne od Zamy. Predpokladá sa, že so zadržaným mužom komunikovala cez Twitter po tom, ako cez internet zverejnila správu, že hľadá niekoho, kto by s ňou spáchal samovraždu.Žena bola 24. októbra nahlásená ako nezvestná. Deň predtým bola spolu s predpokladaným páchateľom na železničnej stanici v Hačiódži a na stanici v blízkosti mužovho bytu, čo dokazujú zábery z bezpečnostných kamier.Identita obetí zatiaľ nie je známa, ale susedia uviedli, že ich telá mohli byť v byte celé mesiace.povedal jeden sused televízii NHK.