Desmond Tutu požiadal Aun Schan Su Ťij, aby sa vyjadrila k Rohingom

Johannesburg 8. septembra (TASR) - Juhoafrický arcibiskup Desmond Tutu napísal emotívny list mjanmarskej političke a líderke vlády Aun Schan Su Ťij, ktorá je spoločne s ním laureátkou Nobelovej ceny mieru, aby sa vyjadrila k prenasledovaniu menšiny Rohingov vo svojej krajine.napísal Tutu podľa agentúry DPA v osobne ladenom liste. Hrdina boja proti apartheidu v Juhoafrickej republike dodáva, že ju oslovuje prekomunity Rohingov:Tutu ďalej napísal, že pokiaľ je politická cena za dosadenie tejto niekdajšej opozičnej líderky do najvyššej funkcie v Mjanmarsku jej mlčanie, potom je táto cena príliš vysoká.Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v utorok informoval, že od 25. augusta uniklo pred násilnosťami z Mjanmarska do susedného Bangladéša až 123.000 príslušníkov moslimskej komunity Rohingov. Ešte v pondelok pritom UNHCR vydal správu o odhadovaných 87.000 utečencoch, ktorí z obavy pred násilnosťami prekročili hranice z Mjanmarska do Bangladéša. Podľa najnovších údajov, ktoré OSN zverejnila dnes, sa však počet rohinských utečencov v Bangladéši zvýšil na 164.000.