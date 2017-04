Deti a mládež v USA žalujú vládu za zmenu klímy

Na ilustračnej snímke uhoľná elektráreň. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 23. apríla (TASR) – Sú mladí, no už teraz si plne uvedomujú riziká spojené s poškodzovaním planéty. Hnevá ich, že vláda sa dostatočne nestará o to, v akom prostredí bude žiť ich generácia, a podali preto na ňu žalobu. Reč je o 21 mladých Američanoch, ktorí sa tento rok na súde postavia proti prezidentovi Donaldovi Trumpovi a jeho administratíve." zaznelo včera z tribúny vo Washingtone a nasledoval búrlivý potlesk.Sedem z 21 spomínaných študentov sa včera zúčastnilo vo Washingtone na Pochode za vedu, ktorý sa konal pri príležitosti Dňa Zeme.povedal pre Washingon Post jeden z mladých účastníkov Nathan.Jeho kolega Nick si myslí, že ľudstvo už nemá čas a Alex povedal, že je nahnevaný.skandovali mládežníci vo Washingtone.V skupine sú mladí vo veku od 9 do 20 rokov. Žalobu na vládu podali ešte v čase, keď ani netušili, že do Bieleho domu sa dostane odporca klimatických zmien. Vôbec sa však neboja a veria, že pred súdom uspejú. Pojednávanie by sa malo uskutočniť tento rok." povedala pre televíziu CBS Kelsey."Nie je to také zastrašujúce. Je to dobré, nechajte ich, nech sú na súde porazení," reagoval 16-ročný Aji na poznámku reportéra, že stoja nielen proti vláde, ale aj veľkým ropným spoločnostiam a lobistom.Televízia dodala, že hoci ich súdny spor môže trvať dlho, kto iný by mal bojovať za budúcnosť než tí, ktorí tu budú a uvidia ju.