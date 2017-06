Deti budú mať v školách pestrejšie desiate

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 29. júna (TASR) - Deti v školách čakajú od nového školského roka pestrejšie desiate, sľubuje ministerstvo pôdohospodárstva. Má ísť o spoločný program "Školské mlieko" a "Školské ovocie a zelenina", ktorého je gestorom.Ku školákom by sa mali dostať podľa ministerstva výrobky čo najvyššej kvality.uviedla ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná.Žiakom majú byť prístupné i mliečne výrobky, ktoré obsahujú najviac sedem percent pridaného cukru alebo medu, čerstvé a spracované syry s maximálne desiatimi percentami nemliečnej zložky.Nový program má priniesť aj návštevu fariem a sadov. Novinkou je totiž možnosť financovať sprievodné programy. Deti môžu navštíviť aj mliekarne, podniky na spracovanie mlieka, ovocia a zeleniny, zúčastniť sa na súťažiach, vzdelávacích aktivitách alebo výsadbe a údržbe školskej záhrady.Školy sa môžu do programu zapojiť prostredníctvom zmlúv s dodávateľmi, ktorých na tento účel schválila Pôdohospodárska platobná agentúra.vysvetlila Matečná.Doterajšie dva školské programy sa podľa rezortu spájajú do jedného na základe nariadenia Európskej únie. Spoločný program bude financovaný z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu, na úhrade ceny výrobkov sa naďalej bude zúčastňovať aj žiak.Na ovocie a zeleninu bude môcť Slovensko z prostriedkov EÚ použiť približne 2,2 milióna eur, na mlieko a mliečne výrobky viac ako milión eur.Agrorezort v súčasnosti pripravuje národnú stratégiu spoločného školského programu. V aktuálnom školskom roku sa do programu Školské mlieko zapojilo 2312 škôl z celého Slovenska a do programu Školské ovocie a zelenina 3233 škôl.