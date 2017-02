Deti by sa s tabletom nemali hrať viac ako hodinu, upozorňuje lekár

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 8. februára (TASR) - Deti by do tabletu nemali pozerať viac ako hodinu denne. Vzdialenosť medzi očami a monitorom je často veľmi blízka, vysušuje to zrak. Okrem iného potrebujú, inak si môžu privodiť zrakovú chybu. Napríklad krátkozrakosť, upozorňuje Anton Gerinec, prednosta Kliniky detskej oftalmológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave.S tabletom sa podľa lekárov hrajú už deti v útlom veku. Rodičia by mali preto dohliadnuť, aby ich ratolesti mali od jeho sledovania prestávku aspoň každých 15 minút. V rámci nej sa majú pozerať raz do diaľky, inokedy do blízka.povedal pre TASR Gerinec.Tablet by deti nemali sledovať v prítmí, takisto to nie je dobré pre zrak. Tie s dioptriami sa tabletu nemusiapovedal Gerinec.Hru s tabletom by neporovnával so sledovaním televízora. Od detského oka býva zväčša ďalej, a tak tam striktne neplatí pravidlo jednej hodiny. Ani v tomto prípadeRodičia nemusia podľa Gerinca dbať u zdravých detí nazdôraznil. Knihy podľa neho nemajú "" dodal Gerinec.