Deti môžu v školách potrápiť vši, zničí ich dezinfekčný šampón

Bratislava 2. septembra (TASR) - Riziko prenosu vší je počas blížiacej sa jesene a zimy vyššie. Najmä v detských kolektívoch preto netreba prehliadať možné príznaky výskytu týchto parazitov. Upozorňuje na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR s príchodom školského roka.povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas z ÚVZ SR. Idú aj na čisté deti dodržiavajúce osobnú hygienu a prenášajú sa kontaktom.Výskyt týchto parazitov v kolektíve možno eliminovať použitím dezinfekčných vlasových prípravkov na to určených - šampónov, sprejov či kondicionérov. Zavšivavené osoby to však musia podľa Mikasa urobiť v rovnakom období, len vtedy sa môže zamedziť ďalšiemu prenosu.Nutné je urobiť aj iné opatrenia. Napríklad vyprať pri vysokých teplotách osobnú a posteľnú bielizeň, tiež ju dôkladne vysušiť a vyžehliť. Čiapky, šatky, šály a iný odev treba vyprať minimálne v dvoch cykloch pri odporúčaných teplotách, dôkladne vysušiť na slnku či postriekať prípravkom na lezúci hmyz.Matrace, žinenky používané v škole možno postriekať prípravkom na lezúci hmyz. Treba ich tiež vyvetrať a minimálne tri až štyri dni nepoužívať. Predmety prichádzajúce do priameho styku s vlasmi ako hrebene a kefy, odporúčajú hygienici ošetriť prípravkom na lezúci hmyz, či prípadne namočiť do roztoku s obsahom chlóru.