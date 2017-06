Deti na internete častejšie hľadali obsah týkajúci sa drog a alkoholu

Ilustračné foto Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. júna (TASR) - Záujem detí o obsah týkajúci sa drog, alkoholu a tabakových výrobkov na internete vzrástol oproti minulému roku z 9 % na 14 %. Na druhej strane poklesla návštevnosť webových stránok týkajúcich sa hier, obsahu pre dospelých či komunikačných portálov. Vyplýva to zo správy spoločnosti Kaspersky Lab, zostavenej na základe údajov zozbieraných z ich modulu Rodičovskej kontroly (Parental Control) za posledných 12 mesiacov.Správa vyhodnocuje anonymné štatistiky vygenerované z bezpečnostných riešení Kaspersky Lab, ktoré mali aktivovaný modul rodičovskej kontroly, v období od mája 2016 po apríl 2017.Výsledky predstavujú počet návštev a pokusov o návštevy na webstránky s potenciálne škodlivým obsahom v siedmich, v súčasnosti najviac populárnych kategóriách: Internetové komunikačné médiá; Alkohol, tabak, omamné látky; Počítačové hry; Softvér, audio, video; Online nakupovanie; Explicitný jazyk; Obsah pre dospelých.V 61 % prípadoch otvorili deti komunikačné webové stránky, čo je o 6 % menej v porovnaní s minulým rokom (67 %). Rovnako poklesla aj návštevnosť stránok zameraných na hry z 11 % na 9 %. Webové stránky s obsahom pre dospelých lákali pozornosť detí tiež o niečo menej, ako v predchádzajúcom období – 1,2 % namiesto 1,5 %.Na druhej strane však vzrástol záujem o webové stránky obsahujúce informácie o drogách, alkohole a tabakových výrobkoch – počet zaznamenaných návštev predstavuje aktuálne 14 %, hoci v predchádzajúcom sledovanom období to bolo len 9 %. Záujem o stránky so softvérom, audiom a videom sa tiež zvýšil z 3 na 6 %.Správa poukazuje i na geografické rozdiely v správaní sa detí na internete. Sociálne siete a chatovanie patrí k najobľúbenejším online aktivitám detí v arabskom svete (89 % detekcií). Paradoxne, deti zo Severnej Ameriky používajú počítače pre tento účel najmenej – len 28 % prípadov. Stránky o drogách, alkohole a tabaku patria k najviac populárnym v Severnej Amerike (32 %), Oceánii (30 %) a západnej Európe (26 %), zatiaľ čo deti z arabského sveta zlákal obsah z týchto stránok len v 3 % prípadov. Podobný vývoj možno sledovať aj v kategórii počítačových hier. Záujem o hry bol zaznamenaný najčastejšie v Severnej Amerike (20 %), Oceánii (20 %), západnej Európe (18 %) a najmenej opäť v arabskom svete (2 %).TASR informovala spoločnosť Kaspersky Lab.