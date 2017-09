Deti s iným materinským jazykom, by sa mohli slovenčinu učiť po novom

Ilustračné foto Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 3. septembra (TASR) - Deti, ktorých materinským jazykom nie je slovenčina, by sa slovenský jazyk mohli učiť inak ako doteraz. A to vďaka špeciálnemu vzdelávaciemu programu na výučbu slovenčiny. Jeho vytvorenie navrhuje nezaradená poslankyňa Národnej rady SR Zuzana Zimenová v novele zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorý predložila na septembrovú schôdzu parlamentu.Presadzuje, aby školy mohli používať špecifické metodiky pri výučbe slovenského jazyka v prípade, ak ich navštevujú žiaci s iným materinským jazykom, ako je jazyk slovenský. "uvádza v dôvodovej správe Zimenová.Špeciálny vzdelávací program na výučbu slovenského jazyka pre týchto žiakov by mal byť podľa poslankyne súčasťou záväzného štátneho vzdelávacieho programu.vysvetľuje Zimenová.Podľa poslankyne tradične uplatňovaný jednotný princíp vyučovania štátneho jazyka, bez ohľadu na materinský jazyk dieťaťa, neprináša požadované výsledky. Tieto deti nevedia dobre po slovensky. Zimenová sa odvoláva na správu o stave používania štátneho jazyka na Slovensku, ktorá hovorí o nepriaznivom stave v ovládaní štátneho jazyka predovšetkým u žiakov škôl s vyučovacím jazykom maďarským.Problém sa podľa Zimenovej netýka len maďarskej menšiny, ale aj ďalších registrovaných menšín a tiež detí cudzincov z krajín Európskej únie a mimo nej, ktoré žijú na Slovensku. "upozornila Zimenová s tým, že ich je približne 3600. Problém majú podľa poslankyne tiež deti Slovákov žijúcich v zahraničí.doplnila.