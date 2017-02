Deti s rakovinou si menej poležia v nemocnici, otvorili dennú kliniku

V Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave na Kramároch v stredu 15. februára 2017 otvorili novu Dennú kliniku pri Klinike detskej hematológie a onkológie DFNsP. Na snímke riaditeľ DFNsP Ladislav Kužela. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 15. februára (TASR) – Malí onkopacienti budú môcť onedlho tráviť viac času doma. V apríli tohto roka začne naplno fungovať v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave (DFNsP) nová Denná klinika. Deťom bude slúžiť na podávanie chemoterapie, menšie zákroky alebo kontroly.Pacienti, ktorým to zdravotný stav dovolí, teda nebudú tak často hospitalizovaní v nemocnici. V súčasnosti sú na lôžkach aj pre rôzne jednodňové zákroky. V novej klinike budú môcť podstúpiť zákrok a o pár hodín ísť domov. Ide zatiaľ o prvý projekt tohto druhu na Slovensku.povedala dnes na slávnostnom otvorení priestorov Alexandra Kolenová, prednostka Kliniky detskej hematológie a onkológie. Klinika je v súčasnosti dokončená, testovať sa bude ešte vzduchotechnika.Priestory sa nachádzajú na mínus druhom poschodí, tam je i detská onkológia. Nachádzajú sa v nich dve vyšetrovne, miestnosť s lôžkami na podávanie liečby, takzvaná, kuchynka pre deti a rodičov, čakáreň s priestorom na hranie, denná miestnosť pre personál a sociálne zariadenia. Projekt vytvoril architekt Roman Halmi. Inšpiroval sa na jednej rakúskej detskej klinike vo Viedni.S nápadom vytvoriť dennú kliniku prišla nezisková organizácia Deťom s rakovinou. Ide o rodičovské združenie, ktoré chce malým onkopacientom pomáhať.vysvetlila riaditeľka neziskovky Katarína Kopper. Sponzori na projekt vyhradili asi 500.000 eur. Detská nemocnica poskytla na tento účel priestory.Klinika bude zatiaľ slúžiť najmä pre pacientov z bratislavského regiónu a okolia. Nemocnica v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva plánuje v okolí DFnsP zriadiť hotelové zariadenie pre deti a rodičov zo vzdialenejších oblastí.povedal riaditeľ detskej nemocnice Ladislav Kužela. Hotové by to podľa neho mohlo byť do troch rokov.Nemocnica plánuje malým pacientom liečbu naďalej uľahčovať. V najbližšom čase chce detskú onkológiu rekonštruovať tak, aby malo každé dieťa svoju izbu, kde bude len s rodičmi. Takisto plánuje dobudovať na detskej onkológii intenzívnu jednotku.Na Slovensku ročne ochorie okolo 160 detí na onkologické diagnózy. Úspešnosť liečby detskej rakoviny je podľa lekárov pomerne vysoká.