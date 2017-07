Deti sa počas leta na Bojnickom zámku zabavia i niečo naučia

Bojnický zámok Foto: TASR/Pavol Remiáš Bojnický zámok Foto: TASR/Pavol Remiáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bojnice 9. júla (TASR)- Program pre menšie i väčšie deti počas leta pripravilo Slovenské národné múzeum (SNM)- Múzeum Bojnice. Cez deň to budú špeciálne detské prehliadky, odvážnejší zase budú môcť absolvovať nočné putovanie zámkom, uviedla pre TASR kultúrno-propagačná manažérka múzea Petra Gordíková.Pre rodiny s deťmi prináša múzeum počas leta predovšetkým detské prehliadky, ktoré spájajú poznanie so zábavou. "Počas pracovných dní vždy o 11.00 h budú môcť návštevníci na príbehu slečny Agnes Turzovej objavovať život v období renesancie a porovnávať ho so súčasnosťou. Každý pracovný deň o 14.00 h budú môcť deti a ich rodičia zase spoznávať spoločne so slúžkou Betkou za pomoci starých kufríkov osudy bývalých obyvateľov zámku," priblížila Gordíková. Detské prehliadky sú podľa jej slov jedinečným spôsobom zábavného vzdelávania sa nenútenou formou."Pre staršie a odvážnejšie deti sú určené nočné prehliadky zámku, ktoré okrem rozprávania o histórii prinesú i legendy a jedinečnú atmosféru," doplnila kultúrno-propagačná manažérka bojnického múzea. Navštíviť zámok po zotmení bez potreby predchádzajúcej rezervácie je možné vo vybraných termínoch, o ktorých sa návštevníci dozvedia na webovej stránke múzea.Deti, ktoré sa venujú hre na hudobný nástroj či spevu môžu zaujať i tradičné koncerty Bojnického hudobného leta. Ich významná časť sa koná v Huňadyho sále pod barokovým lustrom. Súčasťou letnej ponuky múzea sú i výstavy. "Tento rok je to výstava venovaná špeciálne detskému návštevníkovi. Nesie názov Svet z legokociek a prináša farebný svet postavený z obľúbenej stavebnice," uzavrela Gordíková.