Deti spoznávajú v sninskej mini zoo zvieratá, aj pečú chlieb

Snina 8. júla (TASR) – Letný denný tábor v Animoterapeuticko-jazdeckom centre (AJC) Snina má naučiť deti základy jazdenia na koni, ako sa starať o zvieratá, ale aj to, ako si vyrobiť vlastný syr či chlieb. V mini zoo, ktorá je súčasťou centra, môžu spoznať okrem domácich aj netypické zvieratá, ako sú quessantské miniovečky, zubor hrivnatý či nandu pampový.Ide o týždenné turnusy, vybrať si je možné z piatich termínov" vysvetlila pre TASR Martina Buriková z AJC Snina. Tábor je zameraný na prácu so zvieratami, deti sa učia, ako sa pri nich správať, ako ich kŕmiť, ale aj dojiť. Zároveň si vyskúšajú jazdenie na koni a osvoja si jeho základy.priblížila.Zaujímavosťou je podľa Burikovej pre deti výroba domácich produktov.uviedla. Radosť majú organizátori najmä z toho, keď im rodičia hovoria, že deti si potom veľmi vážia produkty.doplnila.Pri tvorbe tábora vychádzali z myšlienky – odtrhnúť deti od internetu, televízie." spomenula Buriková s úsmevom. Do tábora prichádzajú aj deti z obcí." dodala.Denný letný tábor je k dispozícii od 8.00 h do 16.00 h. Dieťa môže a nemusí absolvovať celý týždenný turnus. Určený je najmä pre deti základných škôl, absolvujú ho aj škôlkari. Kapacita je do 25 detí.Medzi priority občianskeho združenia AJC Snina, ktorého súčasťou je aj mini zoo, patrí vytváranie kontaktu medzi človekom a zvieraťom. Okrem koní tam teda návštevník nájde domáce zvieratá, ako sú kravy, ovce, kozy, prasatá a rôzne druhy hydiny. Pozorovať môžu tiež oslíka, pštrosa, pávy a bažanty. Medzi netradičné druhy možno zaradiť quessantské miniovečky, anglonubijské kozy, burgundské králiky či nandu pampového, ale aj čílske veveričky. Nachádzajú sa tu tiež daniele, ale aj chránený živočích zubor hrivnatý.