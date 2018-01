Deti stále obľubujú nezdravé jedlá, príjem ovocia a zeleniny je vyšší

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. januára (TASR) - Obezita slovenských detí neustále rastie a je stále veľkou hrozbou. Potvrdzuje to aj minuloročný prieskum agentúry NMS Market Research v rámci projektu zdravej výživy detí s názvom Viem, čo zjem. Z neho vyplýva, že až tri štvrtiny detí vo veku od osem do 11 rokov siahnu aspoň raz týždenne po vyprážanom jedle alebo jedle z fast foodu.Vysoko kalorické jedlá obľubuje minimálne raz týždenne 76 percent detí. Štvrtina z nich, prevažne z rodín s nižším príjmom, sa takto stravuje dokonca trikrát do týždňa a denne po jedlách z fast foodu siahne až 14 percent slovenských detí. Takéto jedlá nekonzumuje pritom len štvrtina detí.Obľube sa čoraz viac tešia aj sladené a dochucované nápoje. Tých cez týždeň vypije až štvrtina detí viac ako 1,5 litra. Viac ako 30 percent detí vypije limonády každý deň, odolá im len osem percent z nich.Prieskum však podľa agentúry prináša aj pozitívnejšie zistenia. Jedným z nich je, že pravidelne sa stravuje 60 percent detí. Viac ako tri štvrtiny (79 percent) má vo svojom jedálničku minimálne trikrát do týždňa aj ovocie a zeleninu. Týka sa to najmä rodín, kde majú rodičia vyššie vzdelanie. Úplnú absenciu ovocia a zeleniny tolerujú v súčasnosti dve percentá rodičov.Okrem zdravého stravovania hodnotí prieskum za celkom dobré výsledky aj v prípade pohybových aktivít. Dve tretiny detí športujú aspoň trikrát týždenne a len šesť percent sa mimo školy vôbec nevenuje športovým aktivitám.hovorí Jana Hamade, zástupkyňa hlavného hygienika Úradu verejného zdravotníctva SR a vedúca sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností. Edukácia aj v tejto oblasti je podľa nej nevyhnutná.Na Slovensku sa projekt Viem, čo zjem realizuje druhýkrát a v aktuálnom školskom roku sa do neho zapojilo 12.181 žiakov z 98 škôl. Projekt je súčasťou globálneho programu a jeho cieľom je motivovať žiakov základných škôl vo veku osem až 11 rokov k vyváženému životnému štýlu, správnym stravovacím návykom a podporiť ich záujem o pohybové aktivity.Na zvýšený nárast obezity totiž dlhodobo upozorňuje aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Podľa nej je v súčasnosti obezita jednou z najzávažnejších civilizačných ochorení. Dokonca varuje pred globálnou epidémiou a odhaduje, že v roku 2030 bude na Slovensku obézna až tretina obyvateľstva.