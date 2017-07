Deti v letných táboroch v Bratislave môžu tancovať, športovať

Ilustračné foto Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. júla (TASR) – Deti v Bratislave môžu počas leta tancovať, učiť sa plávať, hrať tenis, venovať sa výtvarnému umeniu, fotografovaniu, archeológii, dobrodružnému pátraniu alebo sa zdokonaľovať v cudzích jazykoch. Vyplýva to z prieskumu TASR medzi ponukami rozličných organizácií a centier voľného času v jednotlivých mestských častiach.Pre umelecky nadané ratolesti ponúka denný tábor napríklad agentúra Artlandia. Ako uvádza na svojom webe,Tanečný, dramatický a výtvarný kurz zabezpečuje občianske združenie City Camp v Petržalke na Základnej umeleckej škole J. Albrechta. Obe inštitúcie ponúkajú do konca leta ešte tri turnusy pre každý svoj kurz.Športovo orientované deti môžu využiť ponuku tábora Športovkovo v podobe päťdňových turnusov v Horskom parku a na Základnej škole (ZŠ) Pri Kríži. Niektoré tábory sa zameriavajú na konkrétne športy. Napríklad Plavecká akadémia ponúka denný plavecký tábor pre deti už od troch rokov. Organizuje aj letný kemp pre akvabely, pričom podľa informácií na webeTenisový klub TopTenis v lete ponúka tábory podľa náročnosti od babyfun junior camp pre deti od troch rokov, cez teenage camp až po superintenzívny camp. Na webstránke klubu je zoznam ďalších ponúkaných, nielen športových aktivít.Zo vzdelávacích kurzov sú obľúbené najmä jazykové. Výučbu nemeckého alebo anglického jazyka na báze denného tábora zabezpečuje napríklad Volis Academy.spresňuje možnosti web. Jazyková škola Berlitz s výučbou nemeckého a anglického jazyka organizuje denný tábor a poldennú letnú školu. Každý turnus je zameraný na konkrétnu krajinu, "jej kultúru, kuchyňu, štátne symboly, zvyky formou hier, prezentácií, videí a kvízov", uvádza internetová stránka školy.Tematicky orientované tábory ponúka napríklad BENI camp, podľa zverejnených informácií organizuje popri športových táboroch aj pátračské či vedecké turnusy. Občianske združenie Preliezka na stránke www.dennetabory.sk láka na kombináciu náučno-dobrodružných táborov s turnusmi, ako sú Einsteinovi učenci, Bunkre odvahy, Prešporskí archeológovia či Veľkí astronómovia.Letné vyžitie pre deti zabezpečujú aj bratislavské mestské časti vo svojich centrách voľného času (CVČ). Staromestské centrum KaV organizuje 26. ročník letných táborov, pričom voľné sú ešte dva turnusy do konca leta. Mestská časť Ružinov popri táboroch ponúka i finančný príspevok, podmienky na jeho získanie uvádza na svojom webe. Zoznam táborov, organizovaných jednotlivými CVČ, je na stránke bratislavského magistrátu www.bratislava.sk.Pred samotným odoslaním prihlášky by rodičia nemali zabudnúť na kontrolu podmienok nástupu do tábora, potvrdenie od lekára o zdravotnom stave dieťaťa či vopred sa informovať o storno podmienkach. Viac ponúk táborov v Bratislave i na Slovensku sa dá nájsť napríklad na stránkach www.tabory.sk, www.kidstown.citylife.sk či www.sdetmi.sk.