Deti v tábore budú spoznávať krásy Geoparku Novohrad-Nógrad

Fiľakovo 9. júla (TASR) – Spoznávať krásy regiónu na juhu Banskobystrického kraja budú môcť koncom júla a začiatkom augusta deti z Fiľakova v okrese Lučenec i zo susedného Maďarska. Koná sa tam deviaty ročník päťdňového letného tábora Geoparku Novohrad-Nógrád (GNN), v rámci ktorého navštívia viaceré prírodné a historické zaujímavosti.„Základňu budeme mať vo Fiľakove, plánujeme však podnikať aj výlety do okolia. Máme zvyk, že prvý a posledný deň sme v meste a zvyšné tri chodíme na územie geoparku. Pripravili sme si však aj indoorové aktivity pre prípad nepriaznivého počasia,“ priblížila pre TASR výkonná manažérka GNN Ivona Cimermanová s tým, že ako dobrovoľníčky im pri organizovaní tábora pomáhajú i učiteľky z miestnych základných škôl.Ako pokračovala, tento rok sa s deťmi chystajú do Šiatorskej Bukovinky na náučné chodníky Šomoška a Mačacia a navštívia tiež kúpalisko v Rapovciach. „Deťom vysvetlíme, že nejde o obyčajné kúpalisko, ale budú sa kúpať v reliktnej vode pravekého mora,“ podotkla Cimermanová. Ďalšie miesta, ktoré si plánujú pozrieť, sú pri dedinách Mučín a Lipovany. „Nachádzajú sa tam lokality, ktoré odkrývajú dávnu minulosť. Ide napríklad o lipovianske pieskovce a mučínsku jaskyňu, ktorá vznikla tak, že láva prekryla obrovský strom. Po jeho zvetraní tam zostala veľká dutina,“ objasnila výkonná manažérka GNN.V piatok dopoludnia si podľa jej slov ešte pozrú Fiľakovský hrad a popoludní deti pripravia rozlúčkový program pre svojich rodičov. „Tohto roku sa tábora okrem miestnych zúčastnia aj deti z družobného maďarského mesta Szigethalom. Aj od nás však bude viac detí než v minulých rokoch, keďže o náš tábor je z roka na rok väčší záujem,“ dodala Cimermanová.Geopark Novohrad-Nógrád je územie s geologickými, prírodnými a kultúrno-historickými jedinečnosťami, rozprestierajúce sa na juhu Banskobystrického kraja a severe maďarskej Nógrádskej župy. Jeho výnimočnosť je cenená celosvetovo – geopark sa hrdí titulom UNESCO Globálny geopark a spoločne so 119 územiami z celého sveta je členom Globálnej siete geoparkov.Hranicu geoparku tvorí na severe mesto Fiľakovo a na východe obec Petrovce. Na západe siaha k dedine Kalonda a na juhu až po maďarskú obec Hollókő. Členmi geoparku je dokopy viac ako 100 obcí.