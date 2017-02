Deti z Bratislavy môžu tráviť jarné prázdniny v centrách voľného času

Ilustračná snímka Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Bratislava 15. februára (TASR) – Bratislavskí školáci môžu jarné prázdniny tráviť aj v mestských centrách voľného času (CVČ). Tie si pre deti pripravili päť táborov v mestských častiach Staré Mesto, Ružinov, Petržalka, Dúbravka a Rača.informovala TASR Katarína Kohútiková z komunikačného oddelenia bratislavského magistrátu.Jarné prázdniny budú v Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji trvať od pondelka 20. do piatka 24. februára. V hlavnom meste majú CVČ, ktorých zriaďovateľom je bratislavská samospráva, pre deti pripravené rôzne programy.CVČ na Štefánikovej ulici pripravuje denný jarný tábor s aktivitami na výtvarnú, prírodovednú aj športovú činnosť. Denný tábor chystá aj CVČ na Gessayovej ulici. Pre deti pripravuje výtvarné aktivity, vychádzky, hry či súťaže. Tvorivé dielne, modelovanie, turistiku či celodenný výlet do Viedne ponúka CVČ na Kulíškovej ulici. Deti od šesť do 15 rokov môžu rodičia prihlásiť do tábora v CVČ na Hlinickej ulici. Centrum bude striedať športové aktivity s estetickými a hudobno-tanečnými. CVČ na Peknikovej ulici chystá pre deti výtvarné dielne, športový či turisticko–poznávací program a deň spoločenských aktivít.