Deti z detského domova v Liptovskom Jáne vzdelávajú špecialisti v IT

Liptovský Ján 30. augusta (TASR) - Počas týždenného vzdelávacieho tábora v Liptovskom Jáne prehlbujú dve desiatky detí z Detského domova v Liptovskom Hrádku opäť po roku svoje zručnosti v oblasti informačných technológií (IT). Svoje skúsenosti im v týchto dňoch odovzdávajú špecialisti z bratislavskej IT spoločnosti Anext.povedal pre TASR riaditeľ detského domova Zdenko Michalides.Dopoludňajší program tábora je venovaný vzdelávacej časti, popoludní využívajú organizátori potenciál prostredia turisticky vyhľadávanej Jánskej doliny. Deti vo veku od sedem do 17 rokov navštívia počas týždňa jaskyne, absolvujú nenáročnú turistiku či splav.doplnil účastník programu Kristián Čulaga, ktorého od septembra čaká začiatok stredoškolského štúdia v odbore programátor CNC strojov.vymenoval jeden zo školiteľov Martin Štepanovič. Zároveň ocenil šikovnosť a ochotu účastníkov učiť sa nové veci.Bratislavská spoločnosť chce dať deťom šancu i v pracovnom uplatnení. Tí najlepší, ktorí sa počas partnerstva vyprofilujú, majú možnosť získať pracovnú stáž, prípadne v budúcnosti plnohodnotné zamestnanie.dodal Štepanovič.