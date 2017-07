Deti z rómskych osád čaká letný tábor. Zoznámia s IT technológiami

Ilustračná snímka Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Vyšné Ružbachy 31. júla (TASR) – Na informačné technológie je tematicky zameraný letný tábor pre deti z troch rómskych osád. Pod názvom Letná IT akadémia Schopné deti sa bude konať oddnes pondelka 31. júla do piatka 4. augusta vo Vyšných Ružbachoch v okrese Stará Ľubovňa.Na tábore vo forme rekreačno-vzdelávacieho stretnutia sa zúčastní 46 chlapcov a dievčat od osem do 18 rokov z osád v Rankovciach, Starej Ľubovni-Podsadku a Veľkej Ide. Ide o deti, ktoré sa zapojili do projektu online mentoringu Schopné deti alebo sa aktívne zúčastňujú na práci v komunitných centrách. V projekte organizácie ETP Slovensko dobrovoľní online mentori svojich rómskych chránencov vedú, posmeľujú a posúvajú dopredu k splneniu ich snov.uviedla PR manažérka organizácie ETP Slovensko Beáta Hybáčková.Koordinátor tábora a zakladateľ projektu Schopné deti Peter Gomolák má radosť z toho, že online mentori prejavili záujem sami pripraviť vzdelávací program – prednášky o informačných technológiách spojené s aktivitami.uviedol.Pripravený je popoludňajší rekreačný program vrátane kúpaliska, hier, športových aktivít a turistiky, i večerný spoločenský program. Po minuloročnom tábore Letná akadémia bez predsudkov ide o druhé päťdňové stretnutie mladých klientov komunitných center ETP Slovensko.V projekte online mentoringu Schopné deti, ktorý sa začal realizovať v októbri 2015, je podľa Hybáčkovej už takmer 50 dvojíc online mentor - chránenec, ktoré sú v pravidelnom telefonickom alebo inom kontakte prostredníctvom informačných technológií.