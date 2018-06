Projekt Detská atletika vyvrcholí v Šamoríne legendárnymi pretekmi P-T-S Foto: Pavol Uhrin Foto: Pavol Uhrin

Projekt Detská atletika vyvrcholí v Šamoríne legendárnymi pretekmi P-T-S Foto: Pavol Uhrin Foto: Pavol Uhrin

Zoznam atletických škôlok pozvaných na finále Detskej P-T-S:

Bratislavský kraj:

ZŠ J. Kupeckého Pezinok

Detský športový klub Kryha Bratislava

AC Malacky



Trnavský kraj:

ŠK Jablonica

Pohybko Sereď

AK Borský Svätý Jur



Nitriansky kraj:

DAK Tlmače

ZŠ Nábrežie mládeže Nitra

AC Nové Zámky



Žilinský kraj:

ŠK Juventa Žilina

ŠKP Žilina

AC Victoria Turany



Banskobystrický kraj:

Atletika pre deti UMB Banská Bystrica

BŠK Banská Bystrica



Trenčiansky kraj:

TJ Slávia športové gymnázium Trenčín

CVČ Brezová pod Bradlom

AK Spartak Dubnica nad Váhom



Prešovský kraj:

Šport hrou Prešov

ŠŠK JAK Bardejov

AK pri ZŠ Chminianske Jakubovany



Košický kraj:

Atletický legionársky klub Moldava nad Bodvou

MAC REDOX Lučenec

AK pri ZŠ Komenského Trebišov

ŠŠAK Malá Ida



Bratislava/Šamorín 26. júna (OTS) - Projekt Detská atletika, ktorý realizuje Slovenský atletický zväz (SAZ) v spolupráci s Nadáciou Tesco, vyvrcholí v piatok 29. júna v športovom komplexe x-bionic® sphere v Šamoríne. Finále pretekov Detská P-T-S podporilo aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a zúčastní sa na ňom 24 atletických škôlok a športových klubov z celého Slovenska. Zagratulovať víťazom prídu osobne aj atletické legendy, akými sú český oštepár Jan Železný a kubánsky výškar Javier Sotomayor.Projekt Detská atletika oficiálne podporuje Nadácia Tesco od roku 2015. Odvtedy venovala na zakúpenie športového náčinia 240-tisíc eur, ktoré uľahčujú tréningy detí a mládeže vo veku od 5 do 12 rokov. Do konca roka sa budú môcť deti tešiť aj zo šiestich mobilných ihrísk za ďalších 25-tisíc eur od Nadácie Tesco. „“ povedalaDruhý ročník pretekov Detská P-T-S bude vyvrcholením športového zápolenia 24 športových škôlok a športových klubov zapojených do projektu Detská atletika, ktoré postúpili z krajských kôl od apríla do júna tohto roka. V každom kraji sa konali tri postupové kolá, z ktorých sa do finále dostal vždy len víťaz, preto v šamorínskom veľkom finále budú každý kraj reprezentovať tri družstvá. Spolu tak súťažilo o postup do finále až 1 363 detí z celého Slovenska. Z nich napokon postúpilo do finále 144 detí, ktoré sa stretnú v Šamoríne.“ vysvetlilPre deti je už od štvrtka 28. júna 2018 pripravený bohatý sprievodný program. V piatok popoludní 29. júna 2018 sa uskutoční slávnostné vyhlasovanie víťazov za účasti významných svetových atletických legiend, akými sú olympijskí víťazi a svetoví rekordéri, český oštepár Jan Železný a kubánsky výškar Javier Sotomayor.,“ dodal P. Korčok.- Prešovský kraj: 158 detí- Trnavský kraj: 102 detí- Trenčiansky kraj: 197 detí- Bratislavský kraj: 198 detí- Košický kraj: 132 detí- Banskobystrický kraj: 240 detí- Nitriansky kraj:168 detí- Žilinský kraj:168 detí