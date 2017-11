Detská pľúcna klinika už patrí pod detskú nemocnicu na Kramároch

Na snímke Detská fakultná nemocnica s poliklinikou (DFNsP) na bratislavských Kramároch. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 1. novembra (TASR) - Detská pľúcna klinika Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) a Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) patrí od prvého novembra pod detskú fakultnú nemocnicu na bratislavských Kramároch. Do jej priestorov sa však z Ružinova sťahovať nebude.povedala Dana Kamenická, hovorkyňa Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou (DFNsP) v Bratislave.V DFNsP pracuje tím lekárov a sestier so zameraním na problematiku detskej pneumológie vrátane starostlivosti o deti s cystickou fibrózou. Stav mnohých detských pacientov býval často konzultovaný so špecialistami z tejto nemocnice.DSFNsP tvrdí, že starostlivosť o malých pacientov s cystickou fibrózou si vyžaduje sledovanie viacerými odborníkmi súčasne a detská nemocnica nimi disponuje.povedal generálny riaditeľ DFNsP Ladislav Kužela.Detská nemocnica podľa neho zabezpečuje aj kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre nedonosených novorodencov s bronchopulmonálnou dyspláziou. Invazívne ochorenia pľúc si neraz vyžadujú aj chirurgickú liečbu. DFNsP poukazuje, že aj v tejto oblasti má prvenstvo v rámci Slovenska.